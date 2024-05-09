«توام» ينجح في استئصال ورم نادر لطفلة بعمر السنتين

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مستشفى توام التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة بيورهيلث- أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في إجراء عملية جراحية لإزالة ورم نادر من طفلة عمرها عامان وتعاني من حالة تهدد حياتها.

وتم إجراء هذه العملية الاستثنائية تحت إشراف الدكتور إدوارد ألكسندر بلاك، استشاري جراحة الصدر، والدكتور محمد النعيمي، استشاري أمراض الدم للأطفال في مستشفى توام.

وبدأت الرحلة الطبية لسارة البالغة من العمر عامين في شهر سبتمبر عام 2023 عندما لاحظ والداها السعال المستمر. وكشفت الأشعة السينية اللاحقة عن كتلة كبيرة في الجانب الأيمن من الصدر، مما أدى إلى إزاحة رئتها اليمنى وقلبها بالكامل إلى الجانب الأيسر من صدرها، ما نتج عنه ضغط على رئتها اليسرى. وعلى الرغم من التقييمات السابقة التي اعتبرت الجراحة مستحيلة بسبب المخاطر العالية للغاية، سعى والدا سارة إلى إيجاد حلول بديلة وأحضروها إلى مستشفى توام. وتم عرض حالة سارة على فريق توام متعدد التخصصات لأورام الأطفال، الذي اقترح أخذ خزعة تأكيدية.

وكشفت الخزعة عن وجود ساركوما منخفض الدرجة، وهو ورم نادر. ونظراً لطبيعته، كانت الإزالة الكاملة هي الخيار الوحيد بالنسبة لها حيث إن العلاج الكيميائي لن يكون فعالاً. وكانت الجراحة تمثل خطراً كبيراً على حياة سارة، إلا أنه لم يكن هناك أي أمل في بقائها على قيد الحياة بدون هذه العملية الجراحية. خاصة أنها كانت غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي حيث كان نصف رئتها يعمل وقلبها تحت ضغط كبير. وقام فريق جراحة الصدر بقيادة الدكتور بلاك، وبمشاركة الدكتورة مريم المراشدة، بدراسة العملية بعناية والتخطيط للإجراءات والضمانات، بما في ذلك التعامل مع الحجم الكبير للورم. وقال الدكتور بلاك: «أولويتنا القصوى كانت حماية قلب سارة، حيث سعينا جاهدين خلال العملية على الحفاظ على استمرارية عمل رئتها اليسرى بنصف قدرتها».

وأجريت الجراحة بدقة متناهية وتطلبت التنسيق والعمل الجماعي الدقيق مع أطباء التخدير بقيادة الدكتور محمد عدنان كاري.. وفي نهاية العملية تمت إزالة الورم بالكامل من الجزء الأمامي من العمود الفقري والرئة والقلب والمريء من دون مضاعفات.