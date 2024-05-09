«محمد بن راشد للفضاء» يستضيف الأسبوع الجيومكاني 2025

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن استضافته الأسبوع الجيومكاني 2025، بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد، في دبي، تحت عنوان «المسح الجوي والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل»، في الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2025.

ويستقطب هذا الحدث أبرز الخبراء عالمياً في مجال المسح الجوي والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية، على مدار 6 أيام من الاستكشاف والتعاون والإلهام، حيث يعرض أبحاثاً، ويتضمن جلسات نقاشية تدعم التقدم العلمي، والعروض الشفهية التي تمثل أحدث التقنيات الجيومكانية المُصممة لتعزيز التطور العلمي والمساهمة في مستقبل مستدام لكوكبنا، بالإضافة إلى المعرض العلمي لأكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

ويمثل الأسبوع الجيومكاني 2025 منصة فريدة تجمع بين الطلاب الدوليين، وطلاب الدراسات العليا، والعلماء، والمهنيين في مجالات متعددة، لتبادل الفهم وتعزيز المهارات في تطبيق التقنيات الجغرافية المكانية. يشكل هذا الحدث بيئة تفاعلية تعزز التعاون وتبادل الأفكار، مما يسهم في دعم نمو وتقدم جميع المشاركين.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التواصل بين مختلف مجتمعات ورش العمل داخل الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد، وخارجها، وبالتالي زيادة وضوح وتأثير نشاطات الجمعية سنوياً. ويوفر الأسبوع فرصة مثيرة لدعم الأعضاء والمشاركة في فعاليات الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بُعد.