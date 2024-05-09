«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع «التحالف العالمي» بجنيف

أبوظبي (وام)

اختتم وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركته بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري، بحضور ومشاركة 80 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثانية على التوالي، انطلاقاً من التزامها بدعم الحقوق الأساسية للإنسان وتعزيز المساواة والعدالة دون أي تمييز، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وسعت الهيئة من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة لتحسين معايير حقوق الإنسان، عبر توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المشاركة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما نظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤتمراً بعنوان «الأعمال التجارية: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، ركز على ضرورة تعزيز تدابير السياسة السليمة التي تحدد مسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، بالإضافة لمناقشات مرتبطة بالبيئة وتغير المناخ وتأثير التكنولوجيا الرقمية الحديثة على حقوق الإنسان.

وذكر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في بيانه الختامي، أن «المؤسسات» أكدت التزامها بالعمل المشترك وتعزيز الشراكات داخل الشبكة العالمية للتحالف، من خلال تبادل المعلومات والممارسات الفضلى حول حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

وعقد وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي ترأسه مقصود كروز، رئيس الهيئة، على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات البارزة من بينهم فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات المحلية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكاثارينا روز، ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، وكيرين فيتزباتريك، المدير التنفيذي لمنتدى آسيا باسيفيك التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومعالي مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وسلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والمهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وسمر الحاج، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، وريشارد با لبال، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الفلبين، ورابية آغا، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في باكستان، وسيميتيي لافاي، عضوة مفوضية حقوق الإنسان في سييراليون. كما التقى الوفد السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك في مقر البعثة.

وتناولت لقاءات وفد الهيئة، مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.

وضم الوفد أعضاء من مجلس الأمناء والأمانة العامة للهيئة ضم كلاً من د.فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، ود.أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ود.زايد الشامسي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وفاطمة البدواوي، رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ود.سعيد الغفلي، الأمين العام، ود.إسماعيل البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الشؤون الدولية، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وفاطمة راشد الحوسني، رئيسة قسم العلاقات والاتصالات الدولية.