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علوم الدار

«الهوية والجنسية» تنظم ورشتي عمل لشركات الحج والعمرة

جانب من الورشة (وام)
10 مايو 2024 01:20

أبوظبي (وام)

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نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ، خلال يومي 6 و7 مايو الحالي ورشتي عمل بأبوظبي ودبي لتعريف شركات الحج والعمرة المسجلة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بآلية التسجيل المسبق لبيانات حجاج بيت الله الحرام في إطار مبادرات الهيئة لتوفير رحلة آمنة ومريحة لجميع الحجاج عبر منافذ الدولة.
واستهدفت الورشتان تعريف ممثلي شركات الحج بإجراءات وخطوات التسجيل المسبق في نظام الاستعلام المبكر للمسافرين وتوعيتهم بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الهيئة وتلك الشركات من أجل تقديم خدمات استباقية وتوفير رحلة سهلة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الحالي.

حملات الحج والعمرة
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الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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