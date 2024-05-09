انطلاق جائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ في دورتها الثلاثين

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتّعليم الخاص عن انطلاق الدّورة الـ30 لجائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ، والتي تمثل ركيزة أساسية ورافداً محورياً لتعزيز ثقافة التّميّز والإبداع والابتكار في الميدان التّربويّ والمجتمع المحليّ بكافة فئاته وشرائحه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع انطلاق الدّورة الـ30 حثّت متميزي الميدان التّربويّ والمجتمع المحليّ على المشاركة في هذه الجائزة الرائدة، والاطّلاع على فئاتها ومعاييرها وشروط التّرشّح، وذلك بزيارة موقع الجائزة https://award-shj.ae، وتقديم طلبات الترشّح عن طريق تعبئة استمارة التّسجيل في الموقع الإلكتروني.

وحظيت الجائزة على مدى الـ29 دورة على رعاية كريمة من صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي أولاها جلّ تقديره ورعايته، لإذكاء روح التنافس، وتعزيز همم الأفراد والمؤسسات التعليمية في الميدان التّربويّ على مستوى الدولة، للمساهمة في مسيرة الإبداع والابتكار في المجالات التي تخدم توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

ورفع علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أسمى آيات الشّكر لمؤسس وراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للجائزة، مؤكداً أنّ هذا الدّعم يعكس إيمان سموه بأهمية التعليم والالتزام الراسخ لسموه بتحفيز المبادرات التربوية المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بالميدان التربويّ والتعليم في الدولة.

وقال: مع انطلاق الدورة الـ30 فإنّنا نحتفي بنجاحات الجائزة في دوراتها السابقة، مما يضع الجميع أمام مسؤولية المحافظة على هذا النّجاح والبناء عليه، سعياً لمزيد من الإنجازات التي تدعم نشر مفاهيم التّميّز والتنافس في المؤسسات التعليمية، عبر تبني معايير تحكيم شفافة، وتنفيذ برامج ومبادرات، وتسخير الإمكانات؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفاً: «إنّه من خلال التنافس الإيجابي سنشهد تطوراً مستمراً في مستوى الأداء، مما يعزّز من مكانة الإمارة كرافد من روافد العملية التعليمية المتميزة في الدولة».

تضم الدورة الحالية للجائزة فئة الأفراد المتميزين، والتي تشمل: فئة الطالب المتميز، فئة الطالب المتميز (الفئات الخاصة)، فئة المعلم المتميز والمعلم الدامج، فئة القائد التربوي المتميز، فئة الوظائف الداعمة المتميزة، وفئة ولي الأمر المتميز بينما تضم الفئة الثانية وهي فئة المؤسسات المتميزة كلاً من: فئة المدرسة المتميزة، فئة الحضانة المتميزة، فئة المؤسسات والشراكات الداعمة للتعليم المتميزة، هذا بالإضافة إلى الجائزة المتميزة وهي جائزة جوهرة اللّغة العربيّة؛ التي تمّ إطلاقها لتشجّع المدارس الحكومية والخاصة على رعاية اللّغة العربيّة وتأصيل مكانتها في نفوس أبنائها، وتمكين المجتمع المدرسيّ من امتلاك مهارات اللّغة العربيّة، وتوظيفها في مجالات العلم والحياة، وتعزيز دورها في المجتمع التّربويّ والمحليّ.

وأكدت علياء إبراهيم الحوسني، مدير إدارة جائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ، أنّ الجائزة تعدّ منبراً مهماً، ومنطلقاً رئيساً لتعزيز التنافسية الإيجابيّة، وتأصيل ثقافة التميّز والإبداع والابتكار في الميدان التّربويّ والمجتمع المحليّ بكل شرائحه وفئاته.