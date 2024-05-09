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ولي عهد الفجيرة يستقبل سفير كوستاريكا

محمد الشرقي في حديث مع سفير كوستاريكا (وام)
10 مايو 2024 01:21

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة. ورحب سمو ولي العهد، بالسفير الذي قدم للسلام على سموه، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.
كما بحث سمو ولي العهد مع السفير الكوستاريكي، علاقات التعاون الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وسلم السفير لسمو ولي العهد دعوة شرفية للمشاركة وحضور حدث العمل من أجل المحيطات «منغمسون في التغيير» الذي تنظمه جمهورية كوستاريكا شهر يونيو المقبل، باعتباره خطوه مهمة على الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي ستشارك في رئاسته جمهورية كوستاريكا والجمهورية الفرنسية في سنة 2025.
وأعرب السفير الكوستاريكي، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات عامة وإمارة الفجيرة خاصة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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