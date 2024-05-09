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علوم الدار

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني
10 مايو 2024 01:20

نيروبي (وام)

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تشارك جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني 2024 «التحالفات المؤثرة»، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيروبي الكينية، أمس.
ترأّست وفد الجمعية وفريق خبرائها الحقوقيين، مريم الأحمدي، نائبة رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تمثيل المجتمع المدني في دولة الإمارات. ويحظى المؤتمر الدولي بحضور أكثر من 3700 مشارك، يمثلون العديد من الهيئات والآليات الدولية، وأكثر من 400 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، إضافة إلى ممثلين عن العديد من الشركات والمؤسسات والمبادرات المعنية بتعزيز برامج التنمية الإنسانية بالعالم، وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسانية ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ويتضمن المؤتمر مناقشة رؤى منظمات المجتمع المدني حول ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل، الذي تعمل الأمم المتحدة على إعداد مسودته النهائية، في ضوء ما تخلص إليه مناقشاتها ومباحثاتها المتعلقة باستشراف كل الرؤى والتصورات الخاصة بمعرفة الحاجة ومواجهة التحديات المستقبلية.

الإمارات
الأمم المتحدة
مريم الأحمدي
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