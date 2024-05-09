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سعود بن صقر يستقبل السفير الصيني

سعود بن صقر في حديث مع السفير الصيني والوفد الاقتصادي المرافق له (وام)
10 مايو 2024 01:21

رأس الخيمة (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس، أمس، تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، يرافقه وفد اقتصادي صيني.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، والوفد المرافق له، وتبادل معهم الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون المتينة، والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات، وسبل دفعها لتحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين الصديقين.

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كما جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والإمكانات الاستثمارية الواعدة التي تتمتّع بها إمارة رأس الخيمة في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي تصاعدي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، الأمر الذي رسخ مكانتها الإقليمية، والدولية، وساهم في تقدمها وازدهارها.
ومن جانبه أشاد الوفد الصيني بالمكانة الاقتصادية المتنامية لإمارة رأس الخيمة، وما توفره من بيئة استثمارية مثالية لنمو وازدهار الشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية والتكنولوجية الجديدة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

سعود بن صقر القاسمي
الصين
الإمارات
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
السفير الصيني
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