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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الإمارات
10 مايو 2024 08:57

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم.

وقال الأرصاد إن أقل  درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 16.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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