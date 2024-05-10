"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم.
وقال الأرصاد إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 16.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
#أقل _درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest _temperature recorded over the country today morning was 16.3 °C in Raknah (Al Ain) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/tDEbnvToQp— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 10, 2024