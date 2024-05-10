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«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجح في إجراء عملية زراعة قلب معقدة لشاب إماراتي

«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجح في إجراء عملية زراعة قلب معقدة لشاب إماراتي
10 مايو 2024 15:26

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، التابع لمجموعة M42، في إجراء عملية معقدة لزراعة القلب لشاب إماراتي يبلغ من العمر 28 عاماً مصاباً باعتلال عضلة القلب الوراثي، بعد أن عانى مرض القلب لنحو عقد من الزمن، ليتم وضعه في بادئ الأمر على الأكسجة الغشائية خارج الجسم «مضخة خارجية للقلب».

واستدعت حالة المريض في مرحلة لاحقة تركيب مضختين منفصلتين واحدة لكل جانب من القلب عبر جهاز المساعدة البطينية، حيث استمر لمدة أربعة أشهر في الاعتماد على الجهاز للمساعدة لدفع حالته نحو الاستقرار أثناء انتظار متبرع مناسب ليخضع لجراحة زراعة القلب في نهاية المطاف.

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وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تجاوز فيها المريض تلك المراحل العلاجية الثلاث بنجاح.

ويحتضن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مركز زراعة الأعضاء المتعددة الوحيد في دولة الإمارات، في حين حصل على اعتماد مركز التميز في جراحة القلب للبالغين من دائرة الصحة - أبوظبي.

المصدر: وام
كليفلاند كلينك أبوظبي
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