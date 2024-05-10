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"الأرصاد" يتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
10 مايو 2024 18:14

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه عن حالة الطقس المتوقع غدا السبت، أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:32، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.
فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:31، والجزر الثاني عند الساعة 15:06.

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المصدر: وام
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