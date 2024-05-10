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«أبوظبي للزراعة» تصدر 13 قصة وكتيباً تعليمياً للأطفال

«أبوظبي للزراعة» تصدر 13 قصة وكتيباً تعليمياً للأطفال
11 مايو 2024 01:42

أبوظبي (وام)

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سلسلة قصص وكتيبات تعليمية للأطفال تهدف إلى نشر الوعي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، وتربية النحل، وتُقدم محتوى ترفيهياً تعليمياً هادفاً يُساعد على تنمية وعي الأطفال بأهمية هذه المجالات الحيوية.
وتستهدف هذه الكتيبات دعم جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال نشر الوعي حول أهمية الزراعة والسلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع.
وتشمل الإصدارات التوعوية الجديدة ثلاثة كتيبات تعليمية، وعشر قصص مُسلّية، وهي كتيب الأنشطة التعليمية في الزراعة الذي يُعلّم الأطفال أساسيات الزراعة من خلال شخصية «المزارع الصغير».
وقال بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن إصدار هذه السلسلة من الكتيبات والقصص التوعوية والتعليمية للأطفال يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بمجالات الزراعة والأمن الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في أذهان الأطفال، وإثراء معلوماتهم حول مختلف مواضيع الزراعة والسلامة الغذائية بطريقة ممتعة ومبسطة.
وأوضح أن كتيب الأنشطة التعليمية في الزراعة يشرح بأسلوب بسيط كيفية الزراعة من خلال شخصية المزارع الصغير ونصائح عملية حول أساسيات الزراعة من الأدوات والغرس والري والإنتاج، أما كتيب الأنشطة التعليمية في مجال الثروة الحيوانية، فيقدم نصائح تتمثل في الوقاية من الأمراض الخاصة بالثروة الحيوانية والأمراض التي تتنقل بين الإنسان والحيوان وكيفية التعامل معها، بينما يقدم كتيب السلامة الغذائية أسلوباً شائقاً في التعامل مع الغذاء والتسوق الذكي وكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية.
وأضاف: تم أيضاً تطوير كتيب خاص بتربية النحل وإنتاج العسل، داعياً أولياء الأمور وجميع الأهالي إلى تشجيع أطفالهم على قراءة هذه الكتيبات والاستفادة من المعلومات القيمة التي تحتويها، حيث تتوفر جميع الكتيبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية https://www.adafsa.gov.ae/.
وقال الشحي إن إعداد هذه الباقة يأتي انطلاقاً من وعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن مستقبل التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي يرتبط بالعلم والمعرفة اللازمة لدى جميع فئات المجتمع لمضاعفة إنتاج الغذاء والحد من استنزاف الموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
التنمية الزراعية
الزراعة
الزراعة المستدامة
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