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%11 نمو الرخص بعجمان العام الجاري

%11 نمو الرخص بعجمان العام الجاري
11 مايو 2024 01:42

عجمان (الاتحاد) 
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1639 رخصة جديدة، خلال الربع الأول، من عام 2024، مسجلة نمواً 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت نسبة الرخص التجارية بنحو 23% خلال الفترة نفسها، وذلك بفضل تبني الدائرة التحول الرقمي في خدماتها والسياسات والمبادرات الداعمة لبيئة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى اهتمامها بتعزيز دور الشراكات لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة.

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وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، إن النتائج جاءت إيجابية لحركة الأعمال في الربع الأول من العام الجاري، وانعكاساً للجهود الحثيثة والاستراتيجيات التي تتبناها الدائرة، لإتاحة الفرص للمستثمرين بمزاولة أعمالهم بكل سهولة ومرونة، ما يسهم في زيادة مستويات الثقة في اقتصاد إمارة عجمان، ويعزز من تنافسيتها. كما تواصل الدائرة جهودها في دعم البيئة الاقتصادية، وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل. 
وأشار التقرير إلى توزيع الرخص الاقتصادية في الإمارة، حيث بلغت نسبة الرخص المهنية 51%، تليها الرخص التجارية بنسبة 44%، والرخص الصناعية بنسبة 4%، كما تشهد بعض الأنشطة إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين في الإصدار كبيع الملابس الجاهزة، وبيع العطور بالتجزئة، وبيع الوجبات الخفيفة، وصيانة المباني، والمطاعم، وكذلك يعرض التقرير أكثر 5 مناطق إصداراً للرخص، وجاءت منطقة الصناعية 1 في المقدمة، تليها عجمان الصناعية 2، ثم النعيمية 1، والروضة 1، والنعيمية 2.

عجمان
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
الرخص الاقتصادية
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