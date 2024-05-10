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بلدية عجمان تطلق المرحلة الثانية لمشروع «بيت عامر»

بلدية عجمان تطلق المرحلة الثانية لمشروع «بيت عامر»
11 مايو 2024 01:42

عجمان (الاتحاد) 

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أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المرحلة الثانية للباقة الحكومية «مشروع بيت عامر»، من خلال توقيع 3 اتفاقيات مع و«إي آند الإمارات»، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.
ووقع الاتفاقيات كل من عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية، وعبدالعزيز حمد تريم، مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «إي آند الإمارات» في الإمارات الشمالية، والمهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، وإلياس صفير، مدير عام شركة عجمان للصرف الصحي، بحضور الدكتورة عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية.
وأكد عبدالرحمن النعيمي أن الدائرة تؤمن بأهمية تكامل العمل بين جميع الجهات، وتؤكد الدور المهم الذي يؤديه كل طرف لتقديم أفضل النتائج، مؤكداً أن باقة «بيت عامر 1» تمكنت من تحقيق نتائج نوعية، حيث أسهمت في إنجاز المعاملة عبر 5 خطوات فقط، وبصفر زيارة عوضاً عن 9 زيارات للجهات المعنية، ما أسهم في تحسين نسبة رضا المتعاملين ليبلغ 93%. ومن جانبه، قال عبدالعزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «إي آند الإمارات»، إن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى تعزيز سعادة أفراد المجتمع وتزويدهم بأفضل الخدمات.
ومن جهته، أوضح المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء أن مشروع «بيت عامر» بمرحلته الثانية، يسعى إلى تسريع معاملات مشاريع الفلل السكنية للمواطنين، وذلك من خلال اختصار الإجراءات وتفعيل منظومة الترابط التقني الشامل. وأشار إلياس صفير مدير عام شركة عجمان للصرف الصحي، إلى أن الشركة تهدف لتجويد العمل المؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة مع دائرة البلدية، في إطار الجهود المتبادلة لتحسين خدمات المتعاملين.

دائرة البلدية والتخطيط
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