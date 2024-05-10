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بلدية الظفرة تحصد الجائزة الذهبية عن «البوابات الإلكترونية»

بوابات إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية (من المصدر)
11 مايو 2024 01:42

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حصدت بلدية منطقة الظفرة، الجائزة الذهبية عن فئة أفضل ابتكار حكومي متميز، وذلك عن مشروع البوابات الإلكترونية للحد من حوادث الجمال السائبة، وذلك ضمن 8 جوائز عالمية حققتها البلدية خلال العام الماضي.
وكانت البلدية قد انتهت من تنفيذ مشروع تركيب البوابات الإلكترونية للأسوار الشبكية على الطرق الخارجية التي تربط مدن المنطقة، وذلك في كل من مدينة زايد، غياثي، السلع، دلما، المرفأ، وليوا، ويشمل المشروع تركيب بوابات إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية على الأسوار الشبكية للطرق الخارجية. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والمحافظة على البيئة والثروة الحيوانية، وتحسين المظهر العام للمنطقة.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تكثيف جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات، وذلك ضمن عدد من المبادرات والجهود المختلفة، والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية. 
وتتخذ البلدية الإجراءات الوقائية كافة التي تضمن عدم وجود الحيوانات السائبة، وذلك من خلال العديد من الخطط والبرامج الشاملة، وضمن مسؤوليتها الاجتماعية. كما تُولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً بإغلاق وصيانة البوابات الإلكترونية على الطرق الخارجية، التي تعمل بالطاقة الشمسية للحد من حوادث الحيوانات السائبة ومخاطر عبورها على الطرق بالمنطقة.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
البوابات الإلكترونية
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