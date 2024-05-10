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علوم الدار

الإمارات تشارك في ورشة تعزيز التعاون الفضائي الخليجي

خلال فعاليات الورشة (وام)
11 مايو 2024 01:42

الرياض (وام)

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اقترح وفد وكالة الإمارات للفضاء، خلال مشاركته في ورشة عمل، «التعاون بمجال الفضاء بين دول مجلس التعاون الخليجي»، التي عُقدت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، توحيد الاتفاقيات مع الجهات العالمية العاملة في هذا القطاع الرائد، ومشاركة البيانات الفضائية، وإقامة هاكاثون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيم سلسلة من الورش التعليمية، وإنشاء منصة لرفع الأوراق البحثية، فضلاً عن تبادل أو استقطاب طلبة الجامعات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفتح المجال لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى الأكاديمية الوطنية للفضاء.
واستعرض وفد وكالة الإمارات للفضاء برئاسة إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام، خلال الورشة التي هدفت إلى تعزيز التعاون بمجال الفضاء، نبذة حول برنامج الفضاء الإماراتي وأبرز مشاريعه وإنجازاته، ومن بينها صناعة الأقمار الاصطناعية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومهمة الإمارات لاستكشاف القمر، وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء.  وتضمنت الورشة، جلسة تعريفية حول مجال الفضاء في دول المجلس، ونبذة تاريخية حول برامج الفضاء والجهات المعنية بشؤون الفضاء في كل دولة، بالإضافة إلى الإنجازات والنجاحات على مدار السنوات الماضية، مع اقتراح مبادرات من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف الجوانب العلمية والتقنية والبحثية في هذا القطاع الحيوي.
وقال إبراهيم القاسم، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتشارك جميعاً الأهداف والغايات، والتي تندرج جميعها في نطاق دعم جهود البحث العلمي واستكشاف الفضاء، وتحسين جودة الحياة، وتمكين النهضة التنموية الشاملة عبر مختلف القطاعات، ومن بينها الصحة، والبيئة، والتكنولوجيا، والصناعات، والعلوم المتقدمة، والخدمات اللوجيستية.

إبراهيم القاسم
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
وكالة الإمارات للفضاء
الفضاء
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