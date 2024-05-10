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علوم الدار

أحمد بن سعيد يكرم 256 خريجاً وخريجة من جامعة دبي

أحمد بن سعيد خلال حفل التكريم (وام)
11 مايو 2024 01:43

دبي (وام)

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كرَّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خريجي الدفعة الـ21 من طلبة جامعة دبي، الذين بلغ عددهم 256 خريجاً وخريجة، حصلوا على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات. 
ورفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته الحكيمة، ورؤيته السديدة لمكانة التعليم ودوره في مسيرة الدولة وتقدمها، وحرص سموه على توفير كل سبل النجاح لجميع أبناء وبنات الوطن.
وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه ماجد حمد الشامسي، والدكتور عيسى البستكي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات. ووجَّه الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، التهنئة للخريجين والخريجات، معرباً عن اعتزاز الجامعة بطلبتها وخريجيها الذين ساهموا في تعزيز سمعتها ومكانتها محلياً وعالمياً.

جامعة دبي
دبي
أحمد بن سعيد
الإمارات
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