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عبدالله بن زايد يهنئ ماركو دجوريتش ويبحثان علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصربية

عبدالله بن زايد يهنئ ماركو دجوريتش ويبحثان علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصربية
11 مايو 2024 00:20

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي ماركو دجوريتش بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية صربيا الصديقة.
وبحث الوزيران -خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة الإماراتية الصربية والشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي ماركو دجوريتش بالتوفيق والنجاح، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي ماركو دجوريتش، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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عبدالله بن زايد
ماركو دجوريتش
صربيا
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