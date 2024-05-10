مبعوث وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء ترينداد وتوباغو تعزيز العلاقات الثنائية

بورت أوف سبين (وام)

اختتم عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية، زيارته لجمهورية ترينيداد وتوباغو والتي التقى خلالها معالي كيث رولي رئيس الوزراء.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشاد معالي كيث رولي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، والتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، أكد عمر شحادة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من ناحية أخرى، التقى عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية، معالي أماري براون وزير الخارجية، ومعالي روهان سينان وزير النقل والمواصلات، ومعالي باولا غوبي سكون وزير التجار والصناعة، ومعالي بينيلوبي بيكلز وزيرة التخطيط لدى ترينيداد وتوباغو.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.