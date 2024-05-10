18 مايو التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

دبي (الاتحاد)

حددت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الـ18 من مايو لإجراء التصفيات التمهيدية للمسجلين في الدورة الـ17 لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل.

وتبدأ التصفيات النهائية يوم السبت 28 مايو لفئة البراعم، ويوم الأحد 26 مايو لفئة الفتيان، ويوم الاثنين 27 مايو لفئة الشباب، ويوم الثلاثاء 28 مايو لفئة الأئمة، ويوم الأربعاء 29 مايو لفئة الأذان، وستقام التصفيات النهائية في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي، بينما يقام الحفل الختامي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو بعد صلاة المغرب.

وأعلنت الجائزة أنه سيتم اختبار المتسابقين أمام لجنة التصفيات المبدئية شفهياً دون الحاجة لإرسال تسجيلات مسبقة.

وأعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في بيانها الصادر أمس، عن انتهاء فترة التسجيل في الدورة السابعة عشرة لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، حيث تقدم للتسجيل من المواطنين والمقيمين 104 من فئة البراعم وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة، و126 لفئة الفتيان وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، شريطة ألا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، و85 لفئة الشباب وهم الذين تتجاوز أعمارهم 25، و93 لفئة أئمة المساجد وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، و115 لفئة الأذان، ويشترط أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها.

وقال المستشار إبراهيم بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «تم رصد جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين المتأهلين للتصفيات النهائية».