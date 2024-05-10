«الصحفيين» تنظم ندوة البيئة والتنمية

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ندوة بعنوان «الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية» وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «صحافة من أجل الكوكب.. الصحافة في مواجهة الأزمة البيئية».

قدم الندوة الدكتور سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، والمحامي الدكتور إبراهيم الملا، بحضور كل من سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وفضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين، والمستشارة الدكتورة أسماء الكتبي، رئيسة الجمعية الجغرافية الإماراتية، وعدد من الصحفيين والمهتمين بالقطاع البيئي.