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عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لغزة

عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لغزة
11 مايو 2024 01:22

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية: "تستنكر دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "تؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".

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