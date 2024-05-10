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عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لمشاركة الدولة في إدارة مدنية لغزة

عبدالله بن زايد: الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لمشاركة الدولة في إدارة مدنية لغزة
11 مايو 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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استنكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، ومؤكداً رفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تستنكر دولة الإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي». 
وأضاف: «إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة». 
وأردف: «وتؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة».

الحرب في غزة
إسرائيل
الإمارات
عبدالله بن زايد
غزة
بنيامين نتنياهو
قطاع غزة
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