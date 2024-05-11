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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان
11 مايو 2024 16:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
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