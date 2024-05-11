الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

امتيازات لأصحاب الهمم المسافرين عبر مطار زايد

امتيازات لأصحاب الهمم المسافرين عبر مطار زايد
12 مايو 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع شركة العربية للطيران، فرع أبوظبي، بشأن تقديم الشركة امتيازات حصرية، وأفضل العروض والخصومات لأصحاب الهمم وأسرهم وكوادر المؤسسة من المواطنين والمقيمين للسفر والسياحة بهدف تحقيق أعلى معدلات سعادة الموظفين، وتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.

أخبار ذات صلة
«زايد العليا» تشارك بمنتدى التكنولوجيا الاجتماعية في روسيا
مدير «العمليات المركزية» يلتقي المتعاملين ضمن مبادرة «في الميدان»

وقع مذكرة التفاهم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وجمال عبدالناصر مدير عام العربية للطيران، وبموجبها يمنح أصحاب الهمم في أبوظبي وأسرهم وموظفو المؤسسة وعائلاتهم خصماً يبلغ 10% على باقات العطلات، و10% على الأجرة الإضافية، وإنجاز إجراءات السفر داخل المدينة بخصم يبلغ 50%، وتسلم بطاقة صعود الطائرة قبل الرحلة بـ24 ساعة، وتوفر الشركة سعر مجموعة للعائلة المكونة من خمسة أفراد فما فوق، على أن يكون السفر من مطار زايد الدولي في أبوظبي.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أبوظبي
العربية للطيران
السياحة
مطار زايد الدولي
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
رجل أفغاني يحمل متعلقاته في أعقاب فيضان مفاجئ في قرية «لاقيها» بمنطقة مقاطعة بغلان (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات
12 مايو 2024
جانب من جلسة التصويت على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
12 مايو 2024
مسنة وطفل ينتظران مع متعلقاتهما قبل الإخلاء من رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
12 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©