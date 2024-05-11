«أصحاب الهمم».. دمج وتمكين رائد ومُستدام

دبي (الاتحاد)

أكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تمكين أصحاب الهمم، ساعياً إلى أن تكون شرطة دبي نموذجاً ريادياً كأفضل جهة شرطية صديقة لأصحاب الهمم في العالم، ومرجعاً رئيسياً في غرس ثقافة المسؤولية المجتمعية، طبقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية التي تخدم التنمية المستدامة.

وأوضح أن مجلس تمكين أصحاب الهمم يستند في استراتيجيته إلى استراتيجية شرطة دبي، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وخطة دبي 2033، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويعمل على تحقيق أهدافه بالارتكاز إلى 5 مبادرات، تتمثل في الوصول الدامج، وتمكين، والإدماج الشامل، وحماية، وريادة، تهدف جميعها إلى تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من شرطة دبي لتلك الفئة، كما تسعى إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة، عبر خدمات رقمية للمتعاملين والموظفين من أصحاب الهمم، وتأهيلهم وتمكينهم لوظائف المستقبل، والعمل على تأهيل المباني لتكون مستدامة ودامجة وصديقة لأصحاب الهمم بشكل شمولي وكامل.

بيئة عمل متميزة

أكد الرائد عبد الله الشامسي، أن المجلس يهدف بشكل رئيس إلى دمج أصحاب الهمم وتمكينهم بطرق ابتكارية ورائدة ومستدامة، وتقديم خدمات متميزة وذكية لهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتطوير بيئة عمل دامجة ومتكاملة، تضمن الحصول المتكافئ على قدم المساواة ودون تمييز، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للإدارات والوحدات التنظيمية بشرطة دبي، بما يخدم ويتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، منوهاً بإنجاز المجلس النوعي العام الماضي، بالحصول على الشهادة الذهبية بنسبة 100% لتقييم شهادة «وصول» التي تمنحها بلدية دبي، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في الإمارة، تحقق هذا الإنجاز، بعد أن استوفى مركز شرطة المرقبات متطلبات «كود دبي للبيئة» المؤهلة فئة «مؤهل للجميع»، معززة بذلك مكتسباتها كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.

الوصول الدامج

في السياق ذاته، أوضح النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن الوصول الدامج من المبادرات الخمس التي يرتكز عليها المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، يعمل على تهيئة المباني والمرافق والخدمات ووسائل الاتصال والمعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي، بما يتوافق مع مواصفات واشتراطات «كود دبي»، بحيث تكون دامجة لأصحاب الهمم، وعلى أتم جاهزية والاستعداد للحالات الطارئة والإخلاءات، بما يضمن الاستفادة منها واستخدامها بسهولة وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد أن هذه المبادرة مكنتهم خلال العام الماضي 2023 من تحقيق نتائج بلغت 100%، وذلك بتأهيل 40 مبنى في شرطة دبي بنسبة 100%، لتكون المباني صديقة لأصحاب الهمم، وفقاً لمعايير «كود دبي» للبيئة المؤهلة وقوائم التدقيق الخاصة بها. إلى جانب حصول شرطة دبي على تقييم 100% من هيئة دبي الرقمية عن معيار «إمكانية الوصول لأصحاب الهمم»، للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية. وحصول المجلس على 7 شهادات وصول، وهيأ 3 نقاط بشرطة الضواحي، ووضع 16 جهاز مسار ذكياً خاصاً برحلة المتعامل من أصحاب الهمم، ودشن 2 غرفة حسية لأصحاب الهمم من فئة التوحد، كما وفر 4 أجهزة لبية لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملة للمتعاملين من أصحاب الهمم.

تمكين

وفي مبادرة تمكين، قال النقيب المزروعي: إن المبادرة تهدف إلى تنفيذ دورات تدريبية فاعلة لتطوير مهارات الموظفين من أصحاب الهمم وموظفي الواجهة الأمامية، ورفع كفاءاتهم الوظيفية وتأهيليهم للارتقاء بالسلم الوظيفي، وتحقيق أعلى درجات الإنتاجية في شرطة دبي من خلال توفير بيئة عمل حافزة ترتكز إلى روح المبادرة والابتكار. وأضاف: «نفذت المبادرة 113 دورة في عام 2023، بواقع 73 إلى الموظفين من أصحاب الهمم، و40 إلى موظفي الواجهة الأمامية. ومكنت المبادرة 15 قيادياً من أصحاب الهمم في مناصب وظيفية، كما حصلت المبادرة على 18 جائزة في التميز الوظيفي. هذا إلى جانب تدريب جهات موظفي الجهات الخارجية، أبرزها وزارة الداخلية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وأمهات أطفال التوحد، وعدد من الشركات الاستشارية والمقاولات، ورجال الأمن الخاص، في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم».

الإدماج الشامل

حول مبادرة «الإدماج الشامل»، أوضح أن المبادرة تُعنى بتوظيف أصحاب الهمم وفق الأطر المؤسسية المعتمدة، وتنفيذ فعاليات وأنشطة تُحقق الإدماج الشامل لأصحاب الهمم في المجتمع، لافتاً إلى أن المبادرة نجحت في توظيف أصحاب الهمم بنسبة 13.4% في عام 2023 من إجمالي الشواغر الوظيفية، كما نفذت 75 مبادرة مجتمعية. كما لبى فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي كافة الطلبات الواردة بنسبة 100% خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، بواقع 35 طلب ترجمة بلغة الإشارة، وذلك من مختلف الجهات الحكومية والاتحادية في الدولة. ونجحت في تغطية 39 ورشة عمل وفعالية خلال المؤتمر، ونالت المركز الأول في بطولة ناس في رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وبالتطرق إلى مبادرة حماية، أوضح النقيب المزروعي، أن المبادرة تعمل على وضع خطط وبرامج متخصصة في التحقيق الجنائي مع أصحاب الهمم باحترافية، وتقدم خدمات أمنية لتلك الفئة باستخدام أدوات ووسائل تقنية مبتكرة، تضمن خصوصيتهم وسرية معلوماتهم والتعامل الأمثل مع حالاتهم، بما يضمن حقوقهم.

ريادة

عن مبادرة «ريادة»، قال النقيب محمد المزروعي: المبادرة تُعنى بالاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، لإطلاق مبادرات ومشاريع مُبتكرة وفق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي. وقد تمكن المجلس من الحصول على 38 مصنفاً فكرياً، كما ساهم المجلس بشكل رئيسي في عدد من الجوائز المؤسسية، منها المشاركة في جائزة وزير الداخلية للتميز، وحصل على 4 جوائز، منها جائزة عون للخدمة المجتمعية لفئة أصحاب الهمم، وجائزة الفكر الشرطي عن فئة الممارسات والمبادرات الشرطية والعلاقات المجتمعية.