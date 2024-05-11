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علوم الدار

شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين

شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
12 مايو 2024 00:49

وجهت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، مناشدة للسائقين من أجل توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.
ودعت الشرطة، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، السائقين إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.
بدوره، أكد المركز الوطني للأرصاد وجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا".
وتوقع المركز، في منشور على منصة "إكس"، أن يتم ذلك "من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 الأحد 12/05/2024".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
تدني الرؤية الأفقية
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