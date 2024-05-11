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علوم الدار

خدمات موحدة لضمان بيئة سكن مثالية في عجمان

خلال الاجتماع بحضور عبدالرحمن النعيمي (من المصدر)
12 مايو 2024 01:28

عجمان (الاتحاد)

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ناقشت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، مبادرة مشتركة لتقديم خدمات موحدة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، وتوفير بيئة سكن مثالي وآمن للجميع.
جاء ذلك، خلال استقبال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، والعقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومحمد عبدالله يوسف الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية، بحضور المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني رئيس فريق امتثال المباني.
وأكد عبدالرحمن النعيمي، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم تتصدر سلم العيش الهانئ، بفضل توافر مقومات السعادة والرفاهية، وتكامل جهود الجهات كافة، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، ورفع مؤشر السعادة ومؤشر جاذبية الإمارة، كما تعد قبلة للسكان والسياح والمستثمرين، مؤكداً أن العمل الدؤوب لا يتوقف لتحقيق الأفضل من خلال توطيد الشراكة، وتدشين المبادرات النوعية التي تضمن تحقيق أفضل النتائج في مختلف المجالات.
وتخلل الاجتماع مناقشة مقترح «تحديث شهادة الإنجاز واستحداث شهادة الامتثال» للمباني، والتي تربط بين البناء وخدمات السلامة مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وخدمات الرقابة الأمنية لدى شرطة عجمان، لضمان تلبية البنايات لاشتراطات البناء، واشتراطات السلامة، واشتراطات الصحة العامة، والاشتراطات الأمنية من خلال باقة خدمات موحدة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج على مستوى إمارة عجمان في رفع مؤشر نسبة الشعور بالأمان وتقليل عدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان، وضمان صحة قاطني البنايات.
وتطرق الاجتماع لعمل الدائرة ومبادراتها الرامية لتعزيز الشراكة، وفتح آفاق التعاون المشترك لتنفيذ المشاريع الحيوية، ومن ضمنها هذه المبادرة، والتي تضمن تقديم تسهيلات لدعم ملاك البنايات والمستثمرين في الإمارة، مما يسهم في جذب المستثمرين، مع ضمان جودة حياة المجتمع.

عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
شرطة عجمان
الدفاع المدني
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