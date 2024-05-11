مدير «العمليات المركزية» يلتقي المتعاملين ضمن مبادرة «في الميدان»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مركز إسعاد المتعاملين في إدارة المرور والدوريات الأمنية، ضمن مبادرة «في الميدان».

وشارك الموظفين في إنجاز معاملات الجمهور وإسعادهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها، والتقى المتعاملين، واستمع لاستفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول رضاهم عن إنجاز الخدمات المقدمة لهم والجهود المبذولة لتوفير الوقت والجهد، بما يعزز الشعور بالرضا والسعادة لديهم.

وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى توفير أرقى الخدمات للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، ووفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة، ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين، من خلال التدريب المستمر، وتعزيز الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الولاء والاستخدام الأفضل للتقنيات.