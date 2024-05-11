«الهلال» يطرح مناقصة لتوريد أغنام الأضاحي

هالة الخياط (أبوظبي)

تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ مشروع الأضاحي لعام 2024، حيث طرحت مناقصة دعت من خلالها الشركات لتقديم عروض أسعارها لمشروع توريد أغنام مشروع الأضاحي للعام الجاري، محددة 14 مايو الجاري كآخر يوم للتقدم.

ويتزامن إطلاق حملة الأضاحي سنوياً مع عيد الأضحى المبارك، ليشمل عدداً كبيراً من الأسر المتعففة والشرائح العمالية.

وتحرص الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي في كل عام لتشمل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتكثف جهودها لزيادة ميزانية المشروع ليشمل أكبر قدر من الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي، خاصة أن هذا العام يشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي في بعض الدول، ويتعذر على الكثير من الأسر محدودة الدخل توفير مستحقات الأضحية وإحياء سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام.

واستفاد العام الماضي من مشروع الأضاحي 463 ألف شخص من داخل الدولة وخارجها، منهم حوالي 100 ألف شخص من داخل الدولة، و363 ألف شخص في 48 دولة حول العالم، علما أن الهيئة تنفذ مشروع الأضاحي في 4 قارات للحد من التداعيات الإنسانية لنقص الغذاء في تلك الدول.

وتدرك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، احتياجات الضعفاء، وتقوم من خلال مشروع الأضاحي بتوفير متطلباتهم من لحوم الأضاحي التي جاءت مطابقة للضوابط الشرعية تعظيماً لشعيرة الأضحية، وتحقيق مقاصدها التكافلية. وتنفذ «الهيئة» سنوياً مشروع الأضاحي خارج الدولة، في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع الشعوب الشقيقة والصديقة كافة، خصوصاً تلك التي تعاني وطأة الظروف وشظف العيش، وتجد أضاحي الهلال الأحمر طريقها للفقراء في أحيائهم النائية وللاجئين في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة وللمهجرين في أصقاع الدنيا.

وتحرص «الهيئة» على وجودها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة، خاصة أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش ونعمة الاستقرار.