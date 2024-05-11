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علوم الدار

«زايد العليا» تشارك بمنتدى التكنولوجيا الاجتماعية في روسيا

«زايد العليا» تشارك بمنتدى التكنولوجيا الاجتماعية في روسيا
12 مايو 2024 01:28

أبوظبي (وام) 

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تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة لدولة الإمارات ضيف شرف في المعرض الدولي لمنتدى التكنولوجيا الاجتماعية 2024 الذي يعقد، خلال الفترة من 13 وحتى 18 مايو الحالي في روسيا الاتحادية بمنطقة سفيردلوفسك.
ويقدم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة في جلسة مخصصة لطرح موضوع رعاية الأفراد والقيم العائلية المشتركة، ورقة عمل حول التكنولوجيا المساعدة والتوظيف الاجتماعي، ودعم سبل العيش لأصحاب الهمم، وسياسات التشغيل والتقييم والمبادرات ورحلة التحول الرائعة التي قامت بها مؤسسة زايد العليا في مجال التدريب المهني والتوظيف لتلك الفئات.
وتأتي المشاركة ضمن برنامج زيارة وفد المؤسسة الذي يضم عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، وعدداً من مديري الإدارات بمؤسسة زايد العليا إلى روسيا الاتحادية لزيارة عدد من الجامعات والمراكز والمؤسسات الوطنية المتخصصة، بهدف الاطلاع على تجاربها في تقديم الرعاية، والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، وبحث سبل التعاون بينها وبين المؤسسة في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية، وتبادل التجارب في مجال تحسين معيشة الأفراد من أصحاب الهمم، وإبرام عددٍ من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
روسيا
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