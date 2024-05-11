«الشارقة الخيرية» تكفل 3200 يتيم في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر الأردني، مؤخراً، اتفاقية تعاون تستهدف كفالة 3200 يتيم ضمن مشروع الكفالات ورعاية الأيتام الذي تنفذه الجمعية حول العالم.

ومثل الجمعية في توقيع الاتفاقية علي محمد الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار، ومثل الهلال الأحمر الأردني في التوقيع على الاتفاقية، معالي سليم خير الأمين العام، بحضور المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي محمد الراشدي، إنه بموجب الاتفاقية، سوف تستأنف الجمعية أعمال الكفالة في مملكة الأردن، من خلال رعاية ما يزيد على 3200 يتيم ممن فقدوا آباءهم وأمهاتهم أو أحدهما، إذ تقوم الجمعية، من خلال المحسنين الكافلين للأيتام، بتقديم كل صور الرعاية للمكفول، بما في ذلك الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية، مؤكداً أن مشروع الكفالات ورعاية الأيتام من أكثر مشاريع الخير نجاحاً وتحقيقاً لأهدافه في الجمعية، وتفخر الجمعية بضم ما يزيد على 28 ألف مكفول من الأيتام بين سجلاتها، يحصلون على الرعاية الشاملة بشكل كامل في بيئة تمسح عن قلوبهم الحزن وشعور فقدان الأبوة والأمومة.

وتابع، أن الوفد استكمل أعماله عقب انتهاء توقيع الاتفاقية، واطلع على آلية عمل برنامج كفالات الأيتام، وأجرى زيارة لمركز التدريب المهني ومستشفى الهلال الأحمر الأردني، وقد قام الوفد كذلك بتوزيع ما يزيد على 100 طرد غذائي للمستحقين من الأسر المتعففة الذين عبروا عن شكرهم لجمعية الشارقة الخيرية ومتبرعيها على جهودهم في هذه تنفيذ هذه الأعمال الجليلة، وتوجه وفد الجمعية بالشكر الجزيل إلى سفارة دولة الإمارات في عمّان لجهودها المستمرة في العمل الإنساني الذي يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بحضور هذه المناسبة التي تأتي في مجال تنفيذ مشاريع لصالح الأيتام والأسر المتعففة، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الإنساني، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات للهلال الأحمر الأردني، فضلاً عن النجاح الكبير في تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية.