«فخر الوطن»: التمريض مهنة استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مكتب «فخر الوطن»، في الاحتفالات العالمية بـ«اليوم العالمي للتمريض» الذي يُصادف 12 مايو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على أهمّية عمل أطقم التمريض التي تُساهم في مساعدة الناس وإنقاذ حياتهم. وأشار مكتب «فخر الوطن» إلى أن التمريض مهنة استراتيجية، وإنسانية نبيلة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، مؤكداً أن العاملين في مهنة التمريض يُشكّلون العمود الفقري وخطّ الدفاع الأول في نظام الرعاية الصحية، نظراً لأدوارهم الحيوية ومسؤولياتهم المتنوّعة، واستجاباتهم السريعة والفعّالة في حالات الطوارئ. وثمّن مكتب «فخر الوطن» جهود فرق التمريض الرائعة العاملة في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية، باعتبارهم أبطال الخطوط الأمامية التي تعمل بتفانٍ لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتمتّعهم بمستويات عالية من المعرفة، والعديد من المهارات المتنوّعة التي تمّ اكتسابها عبر سنوات طوال من العمل في بيئات تحفل بالإجهاد والتوتر مع العديد من المخاطر.

وأكّد مكتب «فخر الوطن» حرص القيادة الدائم على مواصلة دعم العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي الهام، اعترافاً بجهودهم وتضحياتهم مع الاعتزاز والفخر بهم، مُشيراً إلى الجهود الحكومية الساعية إلى إطلاق العديد من المُبادرات المُتميّزة التي ترتقي بأداء وكفاءة الكوادر التمريضية، وتزويدهم بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ورفد قطاع الرعاية الصحية بأعلى مستويات الكفاءات المُتخصّصة في مجال التمريض، وبما يُسهم في تلبية تطلّعات الدولة وتوجهاتها في المنافسة على الريادة العالمية في المجالات كافة.