تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية ينطلق غداً

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غداً فعاليات النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية تحت شعار، «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية» والذي تستضيفه دائرة الصحة في أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». ويشكّل الحدث تجمّعاً لشخصيات ومؤسسات عالمية تضم 5000 مشارك، و200 متحدث، و100 جهة عارضة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «يهدف أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية إلى استكشاف فرص التحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة، وإلى تزويد الخبراء بمنصة لتبادل المعرفة والخبرات حول مواضيع مهمة مثل، الشيخوخة والأمراض غير المعدية والصحة النفسية، وغيرها من التحديات الشائعة، بالإضافة إلى قيادة نقاش مشترك حول تقديم الرعاية الصحية الاستباقية».

وأضافت: «كما يتمحور أسبوع أبوظبي حول قيادة التأثير والمشاركة في تصميم نتائج ملموسة ومبادرات تحويلية مع رواد محوريين من حول العالم لتعزيز الابتكار المسؤول، وتمهيد الطريق لغد أكثر صحة للجميع».

وقالت: إن أبوظبي قادرة على تحفيز وحشد الجهود العالمية للمضي في نظم الرعاية الصحية نحو مستقبل أكثر صحة بفضل البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها، والتي تستند إلى توظيف أحدث التقنيات والبيانات المتكاملة التي يتم معالجتها بقوة الحوسبة العالية لتُصبح معلومات ورؤى تدعم اتخاذ القرارات، وبالتالي خلق نظم صحية قادرة على التحول إلى التنبؤ والوقاية والعلاج بما يسرع مستقبل الرعاية الصحية هنا في أبوظبي وحول العالم.

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «تسعى M42 إلى إحداث ثورة في منظومة الصحة العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة مثل علم الجينوم والذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول التقنية التي تساهم في الارتقاء بالصحة الشخصية والصحة الوقائية والدقيقة، وفق منهج يُسهم في إعادة رسم ملامح القطاع الصحي، ويُمكّن الأفراد من إدارة حياتهم الصحية بالشكل الأمثل».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «تماشياً مع رؤية القيادة نجحت أبوظبي في وضع معايير عالمية جديدة للتميز في قطاع الرعاية الصحية مدعومة بمنظومة متكاملة وبنية تحتية متطورة تضم مجموعة من أفضل المرافق والشركات الرائدة التي تستند إلى أحدث التقنيات التكنولوجية، وسنسعى خلال هذا الحدث إلى تعزيز العمل المشترك مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بالمعايير العالمية لقطاع الرعاية الصحية، بما يتوافق مع جهود العاصمة أبوظبي الرامية إلى تحقيق تغيير دائم وإيجابي حول العالم».

وسيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، خلال اليوم الأول، منتدى قادة الرعاية الصحية الذي سيضم حوالي 200 شخصية بارزة، بما في ذلك وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء تنفيذيون، ومستثمرون عالميون ومبتكرون، ورؤساء منظمات متعددة الأطراف، وخبراء في مجالات العلوم والصحة والطب، وذلك للتشديد على الحاجة الملحّة لمضافرة الجهود، واتخاذ تدابير حاسمة للتعامل مع التغييرات، والتصدي للتحديات الراهنة في قطاع الصحة العالمي.

وستُقام قمة مستقبل الصحة طوال أيام الحدث الثلاثة، والتي ستتضمن مجموعة واسعة من الخطابات الرئيسة والجلسات الحوارية والمناقشات الحيّة التي تتطرق لموضوعات محورية في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على ترك تأثير ملموس على صعيد الأفراد والمجتمعات، وعلى مستوى العالم كله، وتشمل الموضوعات التي سيتم تناولها الذكاء الاصطناعي، والميكروبيومات والطب التجديدي، وإطالة متوسط عُمر الإنسان، وعلوم الجينوم إلى الطب الوقائي والدقيق.