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علوم الدار

تكريم أعضاء النسخة الثالثة من «بودكاست الشباب العربي»

المكرمون (من المصدر)
12 مايو 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
نظم مركز الشباب العربي في مقره الرئيسي بأبوظبي، حفل تخريج أعضاء النسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي» الذي استهدف 100 شاب وشابة من 20 دولة عربية، وبحضور ممثلين من الخبراء والمدربين في مجال التدوين الصوتي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الموهوب من مختلف البلاد العربية بمهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية، كما تضمن الحفل عرض جانب من أفضل حلقات «البودكاست»، والأكثر تميزاً ضمن مخرجات البرنامج.

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وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إن الإنجازات التي يقدمها الشباب من خلال برنامج «بودكاست الشباب العربي» تترجم رؤية مركز الشباب العربي الراغب في تمكين وتهيئة البيئة الحاضنة للشباب عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح والتميز، وليكونوا هم من يقدمون الحلول لمختلف التحديات.
وأضاف: «من المهم أن يفكر صناع المحتوى اليوم بعقلية عالمية، حيث إن التقنيات الحديثة تتجاوز عوائق اللغة، بما يسمح للشباب بتقديم المحتوى الهادف إلى العالم»، مؤكداً أن الأجيال الشابة هي الأقدر على الابتكار في رواية قصتنا للعالم. 
وأوضح أن صناعة «البودكاست» في عالمنا العربي لم تعد صناعة حديثة، بل يمكننا القول إنها صناعة متطورة قائمة بذاتها ولها جمهورها الخاص، وهي بوابة للفرص القادرة على زيادة إسهامات الشباب في إرساء القيم العربية والتعريف بموروثنا الثقافي والتأثير في مختلف مجالات العمل التنموي، مؤكداً نجاح النسخ السابقة بالتأسيس لنماذج شبابية مبدعة في مجال التدوين الصوتي الاحترافي والهادف.
وقدمت النسخة الثالثة من البرنامج على مدار الأشهر الماضية، جلسات ودورات متخصصة في إنتاج «البودكاست» والتسجيل الصوتي والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش «مونتاج» وتسويق «البودكاست»، وجلسات مع خبراء في المجال لتطوير الأفكار وتطوير خطط العمل وتطوير الإنتاج التقني وخطط النشر والتسويق، بالشراكة مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، و«محتواي»، و«مُلهم بلَس»، و«أنغامي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية «سكاي نيوز عربية».
وشهد الملتقى تكريم 26 شاباً وشابة من المتفوقين من أصل 100 عضو يمثلون 20 دولة عربية، حيث ركز البرنامج على مدار شهرين على 15 مجالاً مختلفاً للارتقاء بالمحتوى المسموع، والمساهمة في إنتاج قنوات صوتية عربية شبابية بجودة عالية، وتعزيز مهارات الشباب العربي في مجال التلوين الصوتي، وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة.

مركز الشباب العربي
الشباب العربي
التنمية البشرية
راشد بن حميد النعيمي
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