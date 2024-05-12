تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» يعقد فعاليات نسخته الأولى

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، فعاليات النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية تحت شعار «تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية».

وتُعقَد فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، لتُشكِّل ملتقى لقادة الرعاية الصحية والباحثين وصنّاع القرار ومتخصِّصي الرعاية الصحية وروّاد الأعمال من شتّى مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بهدف مواصلة النهوض بمستقبل قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومواجهة التحديات المستقبلية اليوم.

ويشهد أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية حضور أكثر من 5,000 مشارك و1,000 وفد و200 متحدث و100 عارض، بهدف تبادل الخبرات، وترسيخ العمل المشترَك لتعزيز صحة المجتمعات في العالم.

ويضمُّ الحدث حوارات تبحث التحديات الملحّة في الرعاية الصحية، وتضع استراتيجية قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات من خلال التعاون بين شتى القطاعات. وسيحفِّز الحدث إلى مشاركة الشخصيات والمؤسَّسات ذات التأثير الإيجابي في حياة الأفراد وفي جهود العمل الخيري.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «نسعى، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الرعاية الصحية على نحو استباقي، وتعزيز دور البحث والابتكار، والمُضي قُدُماً في جهود التعاون العالمي من أجل غدٍ أكثرَ صحة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، نتطلَّع إلى استقبال نخبة من المؤسَّسات العالمية الرائدة والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم هنا في أبوظبي، وانتهاز الفرصة في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الذي يمثِّل منصة للحوار والتنبُّؤ باحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية، والتحوُّل من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهجٍ استباقيٍّ ووقائيٍّ، واضعين نُصب أعيننا هدفاً محورياً يقوم على العمل بشكل جماعي، لتطوير نظم رعاية صحية تُركِّز على النتائج، وتستند إلى بنية تحتية مستدامة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المتغيرات».

وأضاف المنصوري: «نتطلَّع إلى أن نجمع الشركاء المعنيين بالبحث والابتكار والاستثمار من شتى أنحاء العالم تحت سقف واحد، من أجل العمل على تحقيق رؤية مشتركة لبناءِ مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً لقطاع الرعاية الصحية العالمي».

وفي اليوم الأول، سيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية انعقاد «منتدى قادة الرعاية الصحية»، بمشاركة نحو 200 شخصية بارزة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين والمبتكرين ورؤساء المنظمات متعددة الأطراف والخبراء في مجالات العلوم والصحة والطب، لمناقشة الحاجة الملحَّة إلى تضافر الجهود، واتخاذ تدابير حاسمة للتعامل مع التغييرات، والتصدّي للتحديات الراهنة في قطاع الصحة العالمي. وتشكِّل النتائجُ المستخلَصةُ من المناقشات الأساسَ لوضع استراتيجيات وخطط شاملة، والتوصيات الصادرة عن المنتدى.

ويمثِّل شعار المنتدى لعام 2024 «التحوُّل في نظم الرعاية الصحية العالمية: من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة» نقطة تحوُّل مهمة في نظرة المجتمعات لمفهوم جودة الحياة، ويجسِّد اتساع دائرة الوعي بالمقوّمات الأساسية للتمتُّع بصحة جيدة، بعيداً عن الأسلوب التقليدي القائم على علاج الأمراض بعد الإصابة بها، نحو التركيز الاستباقي على تعزيز الصحة الشاملة.

وتُقام «قمة مستقبل الصحة» طيلة أيام الحدث الثلاثة، وتتضمَّن مجموعة غنية من الخطابات الرئيسية والجلسات الحوارية والمناقشات الحيّة التي تتناول موضوعات محورية في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على إحداث تأثير ملموس على صعيد الأفراد والمجتمعات والعالم كاملاً. وتشمل الموضوعات التي سيتم تناولها الذكاء الاصطناعي، والميكروبيومات، والطب التجديدي، وإطالة متوسط عُمر الإنسان، وعلوم الجينوم.

وقال سلمان أبو حمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، التي تتولى تنظيم الحدث: «في الوقت الذي نتطلَّع فيه إلى لقاء نخبة من قادة وخبراء الرعاية الصحية العالميين في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، نقف جميعاً على عتبة مرحلة تحوُّلية في سياسات وأنظمة وتجارب الرعاية الصحية. إنَّ التزامنا المتواصل بالتعاون والابتكار وتعزيز الشراكات العالمية على نحو استباقي يؤكِّد حِرص أبوظبي على توفير منصة تضمُّ الجميع تحت مظلتها، لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق مستقبل أكثر صحة، في حين تمثِّل النسخة الافتتاحية من الحدث التزاماً بمهمتنا المشتركة الرامية إلى تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية، وقيادة الجهود للمُضي بخطوات كبيرة نحوه».

ويُعدُّ أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية مبادرة حكومية بارزة تستضيفها دائرة الصحة – أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز أواصر العمل المشترك، وتسريع الابتكار والاستثمار، وتُشكِّل ملتقى للباحثين وصنّاع القرار ومتخصِّصي الرعاية الصحية وروّاد الأعمال من شتّى مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وتستضيف الدائرة الحدث بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك M42، الشريك الرئيسي للحدث، وكل من بيورهيلث، جونسون آند جونسون، مايكروسوفت، برجيل القابضة، جي إس كيه، مركز الحياة الصحية – أبوظبي، نوفارتس، فياتريس، أسترازينيكا، سانوفي، وباقة من الشركاء الاستراتيجيين.