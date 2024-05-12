الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"سياحة أبوظبي" تدعم الحفاظ على تراث العمارة الطينية

"سياحة أبوظبي" تدعم الحفاظ على تراث العمارة الطينية
12 مايو 2024 14:24

قادت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلةً من البرامج التدريبية والشراكات الناجحة خلال عام 2023، في إطار مهمتها الرامية إلى الحفاظ على الإرث الثقافي والتراثي للإمارة ونشره والترويج له.

وفي هذا الإطار، تعاونت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع مؤسَّسة سو-هاث لحرفيِّي البناء، لتنفيذ برنامج تدريبي في مجال البناء الطيني لعمّالها بعنوان «إعادة تعلُّم». وساعد هذا البرنامج 42 حرفياً من مختلف المستويات والخبرات على صقل مهاراتهم في مجال الترميم، للحفاظ على المواقع التراثية الطينية في إمارة أبوظبي.

ويدعم هذا البرنامج التدريبي الأهداف الاستراتيجية للدائرة بتعزيز خبرات ومهارات ومعارف الحرفيّين العاملين في مجال صون وحفظ تراث العمارة الطينية في المنطقة.

أخبار ذات صلة
دور نشر تواجه العزوف عن الكتاب بألعاب تعليمية
إضاءة على ملامح «الانسجام اللّفظيّ» في القرآن الكريم

أسهم البرنامج، الذي تضمَّن العديد من المحاضرات وورش العمل، في إنشاء ثلاثة أدلة إرشادية للحفاظ على التراث الثقافي بأربع لغات؛ هي العربية والإنجليزية والأردية والهندية، وتتضمَّن هذه الأدلة مبادئ وتقنيات وتقاليد البناء الطيني.

وقال جابر المري، مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يعدُّ الحفاظ على المباني التاريخية وتدريب الحرفيين أمراً بالغ الأهمية لحماية التراث الثقافي لإمارتنا وإرثها العمراني، ونحن ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لتوفير الدعم اللازم ورعاية الحرفيين والعمال والمهنيين المتخصِّصين عبر تقديم برامج تدريبية بما يضمن نقل الخبرات والأساليب التقليدية للبناء، إلى جانب استدامة الحفاظ على التراث الطيني».

وتعاونت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في عام 2023 مع دباغ للعمارة، استوديو التصميم المعماري في دولة الإمارات المتحدة، لتصميم عمل تركيبي فني خاص بالنسخة الثانية من ترينالي الشارقة للعمارة، الذي اختتم في مارس 2024. ويستكشف هذا العمل الفني، الذي حمل عنوان «من التراب وإلى التراب»، العلاقة الوثيقة بين الذاكرة والعناصر المادية، وشُيِّد باستخدام كُتل طينية دون أيِّ دعائمَ هيكلية. وارتكز إنشاء هذا العمل على الخبرات والمهارات التي اكتسبها حرفيّو الدائرة من البرنامج التدريبي للبناء الطيني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الثقافة
دائرة الثقافة والسياحة
آخر الأخبار
مستشفى ماساتشوستس العام حيث أجريت العملية
الترفيه
وفاة أول مريض خضع لزراعة كلية خنزير
اليوم 16:19
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
علوم الدار
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
اليوم 16:05
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
الأخبار العالمية
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
اليوم 16:03
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
اليوم 16:00
ريال.. «احتفالية الأبطال»
الرياضة
ريال.. «احتفالية الأبطال»
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©