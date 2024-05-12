الوفد الأمني المغربي يطلع على أنظمة شرطة أبوظبي

اطلع وفد من المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.

والتقى العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، كل على حدة، مع الوفد برئاسة المراقب العام حفيظ مرزاق مدير الموارد البشرية بالإنابة في المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاءات بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتطبيق أحدث التقنيات المعاصرة في مجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي وإنجازات قطاع الموارد البشرية والجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة وطبيعة العمل، وشاهد الدوريات الأمنية وتعرف إلى مهامها في بث الأمن والأمان، واستمع لشرح عن خدمات منصة مباشر بمركز شرطة الخالدية، والتي توفر أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين، بما يمكنهم من التواصل السريع والمباشر مع ضابط التحقيق في المواضيع العاجلة والاستفسارات التحقيقية ومراحل سير البلاغات والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، حيث توفر المنصة إمكانية التواصل بسهولة مع الراغبين بزيارة الموقوفين في المركز من خلال المنصة الداخلية، حيث تم ربط الجهاز الخارجي للمنصة بكاميرا قارئ للهوية ونظام صوتي يقدم خدمات المركز عن طريق المركبة ويخدم أصحاب الهمم وكبار المواطنين والحالات الخاصة، كما اطلع على دور مختبر الأدلة الإلكترونية في الجانب الأمني.

وزار إدارة العمليات وإدارة الأدلة الجنائية، واستمع إلى شرح وافٍ عن مهام مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» في التعامل مع مختلف المكالمات والبلاغات، وجهود خبراء الأدلة الجنائية في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة.

واستمع إلى شرح في إدارة المدينة الآمنة حول أبرز المستجدات والأنظمة المستخدمة في الجوانب المرورية والجنائية والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة لإدارة السلامة المرورية وتوظيف أفضل مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.

وزار إدارة التأهيل الشرطي وقسم الموروث الشرطي، واطلع على جهود متحف شرطة المربعة في العين، وتعرف إلى مسيرة شرطة أبوظبي ضمن مراحلها التاريخية المختلفة، وشاهد مقتنيات الشرطة العسكرية والصور التاريخية والأجهزة وزي الشرطة القديم لمختلف الرتب العسكرية.

وثمن الوفد الأمني المغربي الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية، وتسلم الوفد في ختام الزيارة درعاً تذكارية تقديراً وترحيباً بزيارتهم لشرطة أبوظبي.