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علوم الدار

طقس الإمارات صحو إلى غائم ومغبر أحياناً غداً

أبوظبي
12 مايو 2024 18:52

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:08.
وسيكون بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:30، والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:46.

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المصدر: وام
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