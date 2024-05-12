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رئيس الدولة يتلقى تعازي ملك الأردن في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد

رئيس الدولة يتلقى تعازي ملك الأردن في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
12 مايو 2024 22:34

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قدم خلاله إلى سموه خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان «رحمه الله».
كما أعرب جلالته عن صادق تعازيه إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة، جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره لما أبداه جلالته من مشاعر طيبة عبرت عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية متينة.

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المصدر: وام
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