«أميركية الشارقة» تحتفي بطلبتها في حفل جوائز التكريم السنوية

الشارقة (وام)

احتفت الجامعة الأميركية في الشارقة بالإنجازات التي حققها أكثر من 650 طالباً وطالبة في الجامعة لمساهمتهم النشطة في الأنشطة اللاصفية، وذلك خلال حفل جوائز تكريم الطلبة السنوي الذي أقيم أمس الأول في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة.

فقد كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، 33 طالباً وطالبة عن فئة الجوائز الفردية و24 فريقاً طلابياً عن فئة الجوائز الجماعية لإنجازاتهم الاستثنائية.

ويأتي تكريم الجامعة السنوي للطلبة تقديراً منها لتفانيهم ومهاراتهم القيادية التي من شأنها أن تعزز الحياة الجامعية في الحرم الجامعي وتوسع نطاق تأثير الجامعة لتشمل المجتمع بأكمله، حيث يتمتع طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة بحياة طلابية متنوعة ونشطة توفر لهم فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والانضمام لأكثر من 100 ناد طلابي وأكثر من 30 فريقاً رياضياً، إلى جانب المشاركة في مبادرات الخدمة المجتمعية.