الإثنين 13 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تستضيف «السودان في قلب الإمارات»

المشاركون في المهرجان (من المصدر)
13 مايو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
«حكماء المسلمين» يشيد برفض الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة

نظم النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، أمس الأول، «مهرجان السودان في قلب الإمارات»، امتداداً للمهرجانات التي تنظمها الجالية السودانية بدولة الإمارات للاحتفاء بالثقافة والفنون السودانية، وثميناً للروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية بين الشعب الإماراتي والشعب السوداني، وترسيخاً لأواصر المحبة والعلاقات المتينة.
شهد المهرجانُ حضوراً لافتاً من الجالية السودانية في أبوظبي، حيث امتلأت قاعة الشيخ زايد الكبرى بالنادي، بالإضافة للحضور المتميز من الشعراء والأدباء، ومن الجانب السوداني حضر جميع رؤساء الأندية السودانية بالإمارات، وعلى رأسهم رئيس النادي السوداني في أبوظبي الذي ألقى كلمة افتتاح المهرجان.
وشهد المهرجانُ استعراضاً تراثياً وفنياً، بمشاركة الفنانة السودانية ملاذ غازي، والفرقة الموسيقية للنادي الاجتماعي السوداني وفرقة التراث السودانية، ويهدف إلى إبراز خصوصية التراث الثقافي السوداني والتعريف به، وشمل المهرجانُ معرضاً فنياً تراثياً سودانياً وآخر إماراتياً، بالإضافة لعددٍ من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي تعكس الروابط الأخوية بين السودان والإمارات، بجانب معرض كتاب للكتب السودانية، وعدد من الأنشطة التراثية. وقال محمد بهاء الدين، رئيس النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي: إن المهرجان فرصة عظيمة ليعبر الشعب السوداني عن امتنانه للشعب الإماراتي ولروابط العلاقات التاريخية المتجذرة منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأضاف أن الشعب السوداني يعتز بهذه العلاقة ويقدرها، فهي عريقةٌ ومتجددةٌ تستند إلى القيم المثلى، والمبادئ المشتركة، حيث إن دولة الإمارات كانت ومازالت دولة مضيافة، صاحبة كرم وجود حكومة وشعباً، حيث يشعر جميع السودانيين في الإمارات بأنهم في وطنهم بين أهلهم، ولا يجدون إلا المعاملة الكريمة والقيم الفاضلة التي عرف بها الشعب الإماراتي.
تقدير
أكد معتصم مالك، رئيس النادي السوداني في العين، أن الفصل بين الشعبين أمر مستحيل؛ لأن الشعب السوداني يعيش في قلوب الإماراتيين، فأجيال عديدة من السودان عاشت في الإمارات منذ حقبة الستينيات وحتى الآن لم يشعر السودانيون خلالها بالغربة والبعد عن الوطن؛ لأن السودان كان ومازال في قلب الإمارات وكل إماراتي يحمل التقدير والمحبة للشعب السوداني.

السودان
الإمارات
أبوظبي
النادي الاجتماعي السوداني
الجالية السودانية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (وام)
الأخبار العالمية
مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
13 مايو 2024
مزارعة تضرر محصول الذرة في حقولها بسبب الجفاف الذي يجتاح أفريقيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
13 مايو 2024
امرأة فلسطينية نزحت من رفح إلى خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948
13 مايو 2024
أشخاص تم إجلاؤهم يصلون إلى نقطة إخلاء في منطقة خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تحذر من «موقف عصيب» في خاركيف
13 مايو 2024
مجمع الشفاء الطبي في غزة دمرته القوات الإسرائيلية تماماً (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 493 كادراً صحياً واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر في غزة
13 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©