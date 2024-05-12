طفل من أصحاب الهمم يعثر على ساعة سائح ويسلمها إلى الشرطة

دبي (الاتحاد)

كرمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالوكالة، طفلاً من أصحاب الهمم من الجنسية الهندية، لأمانته وحسن تصرفه، وذلك بعد أن عثر على ساعة في إحدى المناطق السياحة، وحرص على أن يصطحبه والده إلى شرطة دبي من أجل تسليمها وإعادتها لصاحبها.

وتبين للشرطة السياحية في شرطة دبي أن الساعة عائدة إلى سائح كان موجوداً في الدولة، وقدم بلاغاً بفقدانها وبمواصفاتها، ثم سافر إلى موطنه، فتم التواصل معه، وإعادتها له حيث أبدى سعادته البالغة بمستوى الأمن والأمان، والأمانة العالية في إمارة دبي.

وكرم العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، الطفل محمد ايان يونس، بحضور نائبه المقدم محمد عبد الرحمن، والنقيب شهاب السعدي. وأكد العميد خلفان الجلاف، أن تصرف الطفل وحرصه على تسليم الساعة إلى الشرطة، يعكس الصورة الإيجابية عن مستوى الأمن والأمان والأمانة العالية في مجتمع دولة الإمارات، خاصة للقطاع السياحي الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

ودعا العميد الجلاف أفراد المجتمع إلى اتخاذ الطفل محمد ايان يونس مثالاً يحتذى به في الصدق والأمانة، لافتاً في الوقت ذاته إلى إمكانية استفادة أفراد المجتمع من خدمة المفقودات والمعثورات الذكية المتوافرة في مراكز الشرطة الذكية «SPS»، في تسليم المعثورات التي يجدونها، بما يُسهل عملية تسليمها إلى أصحابها بعد إبلاغهم عن فقدانها.