تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي للخيالة

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، وعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي للخيالة التي نظمها مركز شرطة الخيالة بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي.

وأشاد اللواء المنصوري بالمستوى العالي للمصورين المشاركين في المسابقة والصورة المتميزة والجمالية التي التقطوها للخيول في مختلف الفعاليات، سواء الرياضية أوغيرها، مُثنياً في الوقت ذاته على جهود لجنة التحكيم المكونة من علي خليفة بن ثالث ومحمد مصطفى وعلا خلف.

من جانبه، قال علي خليفة بن ثالث: «فخورون بتنظيم مسابقة التصوير الخاصة بخيّالة شرطة دبي، والتي مَنَحَت فرصة ثمينة للمصورين والمتابعين والجمهور لتوسيع آفاقهم ومعرفتهم بدور الخيّالة المميز والمؤثّر على الصعيدين الأمني والمجتمعي، بجانب تأصيل الصورة العربية العريقة عن حضور الخيل في مختلف الأنشطة والمهام الدقيقة، ومنها التأمين للأحياء السكنية والوصول للتضاريس كافة، وبث الطمأنينة للأفراد، بجانب الأنشطة التطوعية وعلاج أصحاب الهمم».

وأضاف ابن ثالث: «الصورة سفيرة للثقافات والفنون ومُترجِمة للتفاعلات الاجتماعية المختلفة، وهذا دورها في توظيف الفنون البصرية لنشر وتنمية الوعي الجماهيري بالعديد من القضايا الهامة، بجانب تكريم وتقدير الكفاءات الفنية والمواهب المتميزة في فنون التصوير الفوتوغرافي».

وسلم اللواء خليل المنصوري التكريم إلى الفائزين بالجوائز البالغ عددهم 10 أشخاص، حيث فاز بالمركز الثلاثة الأولى كل من المصورين كريسينسيو برنابي، وكريستوفر دان، وعبد الشكور، فيما حصل المكرمون على جوائز نقدية وبطاقة إسعاد، وساعات عمل تطوعية، وشهادات تقدير، إلى جانب الحصول على حصص مجانية لتعلم مهارات ركوب الخيل في مركز شرطة الخيالة.