«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: استحداث وظائف ومسارات جديدة للكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الانتهاء من تحديث مبادرة الكادر الرقمي الاتحادي، واشتملت المبادرة على تحديث عائلة تقنية المعلومات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ليصبح مسماها الجديد «التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات».

كشفت «الهيئة»، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن توسيع نطاق عائلة تنقية المعلومات بالحكومة الاتحادية، لتشمل تسع عوائل فرعية، محدثة وجديدة، هي: «الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم التقني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية التقنية»، ويندرج تحت هذه العوائل 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.

وأكدت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذا التحديث يأتي في إطار مبادرة الكادر الرقمي الاتحادي التي أطلقتها «الهيئة» مؤخراً، متضمنة «تحديث عائلة تقنية المعلومات، وتحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة، وتقييم وتدريب الموظفين، لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة»، من خلال حصولهم على البرامج التدريبية والمهنية المعتمدة.

وأوضحت أن «الهيئة» مستمرة في تحديث المسارات والوظائف، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب للحكومة الاتحادية، وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة، لمواكبة مهارات المستقبل، والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

حلول مبتكرة

من جهتها، قالت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة»: «إن مبادرة (الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية) تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها (الهيئة) لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي في الحكومة الاتحادية».

وبينت أن «الهيئة» عملت على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومجلس الأمن السيبراني.

واستند تحديث عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات إلى دراسات تحليلية معمقة أجرتها «الهيئة» بشأن واقع الكادر الرقمي، ومقارنات معيارية للوقوف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وجلسات تشاورية مع الشركاء، ومديري ومسؤولي الموارد البشرية، وتقنية المعلومات في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، للوقوف على التحديات، والأخذ بمرئياتهم ومقترحاتهم التحسينية.

وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورش عمل تخصصية مؤخراً، بحضور مديري ومسؤولي الموارد البشرية، في الوزارات والجهات الاتحادية، لشرح المبادرة، وتفاصيل عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات الجديدة، والعوائل الفرعية المنبثقة عنها، والوظائف والمسارات التي تندرج تحتها.

وتتماشى مبادرة تحديث الكادر الرقمي، مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.

وتعكس حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.