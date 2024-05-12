محاضرة للتعريف بالثقافة الإسلامية في المدرسة اليابانية بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية - محاضرة عن التعريف بالثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد الإماراتية في المدرسة اليابانية بدبي، استفاد منها أكثر من 140 من الطلبة والأساتذة، وأعضاء الهيئة التدريسية.

جاء ذلك ضمن (موسم دبي للثقافة الإسلامية) الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، والذي يعد مركز إشعاع ثقافي ومعلوماتي بالنسبة للجاليات المقيمة في إمارة دبي، بهدف توعية الجالية اليابانية بالقيم والثقافة الإسلامية والإماراتية. وقالت هند لوتاه، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية: «موسم الثقافات هو برنامج تثقيفي لتعزيز التواصل الحضاري الاجتماعي في دبي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المركز الدائمة في توفير بيئة محفزة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري والاندماج المجتمعي بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض دبي». وتابعت: «تتمحور فعاليات الموسم الثقافي حول تقديم سلسلة من الندوات وورش العمل والأنشطة التثقيفية الموجهة لأفراد الجالية اليابانية، بهدف تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي، وتعميق الفهم للقيم والتقاليد المحلية.