الإمارات تشارك في اجتماع تحالف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية

سان فرانسيسكو ( وام )

شاركت دولة الإمارات في اجتماع ضم أعضاء تحالف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، ضمن مؤتمر «آر اس ايه» الذي عقد في سان فرانسيسكو لمناقشة السبل الكفيلة ببناء الثقة، وتبادل المعلومات، وتعزيز العمل الدولي المشترك من خلال منصة «Crystal Ball» بهدف تحقيق الدفاع الجماعي، والمرونة العالمية، في مواجهة الهجمات السيبرانية العابرة للحدود. وتُعرَف المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية، بأنها حالياً أكبر شراكة تعاون دولية في مجال الأمن السيبراني لمكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى الدول، ولاسيما مكافحة برامج الفدية، حيث رفع رئيس المبادرة من البيت الأبيض عدد الشركاء فيها من 35 شريكاً في عام 2022 إلى 60 شريكاً اليوم، وهي مستمرة في التوسع.

وقال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: إن المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية تمثل جهداً عالمياً مهماً لمواجهة تهديدات برامج الفدية، وتعزيز المرونة، وتعطيل الشبكات الإجرامية المشاركة في تنفيذ هجمات برامج الفدية، مشيراً إلى أن منصة «Crystal Ball» زودت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبتكرة، لجعلها منصة تعاونية وآمنة تساعد الدول حول العالم على ردع الهجمات السيبرانية، وتحديد من يقف وراءها، وتعزيز ثقافة الوعي السيبراني بشكل مستمر.