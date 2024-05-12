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بلدية دبي ترعى مؤتمر الابتكار للغذاء

بلدية دبي ترعى مؤتمر الابتكار للغذاء
13 مايو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)
أعلنت بلدية دبي، رعايتها مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تُنظّمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.
وتأتي رعاية بلدية دبي للمؤتمر في إطار جهودها المتكاملة لتعزيز استدامة قطاع الأغذية في الإمارة، وحرصها على توفير المقومات كافة التي تكفل سلامة وسعادة أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار.
وتحرص بلدية دبي، عبر إدارة سلامة الغذاء، على بناء منظومة غذاء مستدامة، تضمن سلامة واستدامة الأنظمة الغذائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية التي تجعل من دبي أكثر ريادة واستدامة وجَودة للحياة كل يوم. وتعمل بلدية دبي على تعزيز الثقة بسلامة الغذاء، من خلال تصميمها لمنظومة رقابية غذائية متكاملة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

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وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعكس رعاية البلدية لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الجهود الحثيثة التي تقوم بها في سبيل تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وترسيخ ممارسات الابتكار في هذا القطاع، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، والاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التي تضمن تحقيق مستهدفات (استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي)، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة الغذاء ونظم التغذية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، والحد من الفقد والهدر». وتابع: «يمثل المؤتمر فرصة مثالية لبحث الحلول الفعّالة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم ومستقبلاً في قطاع إنتاج الغذاء وضمان استدامته، بما يمكن القادة وصناع القرار من اتخاذ خطوات فعّالة لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي».

بلدية دبي
دبي
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
الاقتصادي العالمي
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