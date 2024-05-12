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علوم الدار

«دبي الصحية» تستقطب دفعة من الممرضين والممرضات المواطنين

«دبي الصحية» تستقطب دفعة من الممرضين والممرضات المواطنين
13 مايو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، انضمام دفعة جديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى كوادرها الطبية في عددٍ من المستشفيات التابعة لها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في دبي، وتحسين مستويات الرعاية الصحية، والارتقاء بصحة الإنسان، والتزامها برفد القطاع الصحي في دبي بالكفاءات والخبرات المتميزة، إلى جانب حرصها على رعاية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية.
وتتضمن الدفعة الجديدة كفاءات وطنية من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض من كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، حيث سينضمون إلى أسرة «دبي الصحية» للعمل في أربع مستشفيات تابعة لها تتضمن، مستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى راشد، ومستشفى حتا، ومستشفى لطيفة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نفخر بانضمام الكفاءات الوطنية للعمل في الخطوط الأمامية على مستوى المنشآت الصحية التابعة لدبي الصحية، حيث يعتبر انضمام هذه الدفعة الجديدة من الممرضات والممرضين المواطنين خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز المعرفة وبناء الخبرات والكوادر الوطنية في المجالات كافة، وإرساء منظومة رعاية صحية متطورة ترتقي بصحة الإنسان، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في خدمة القطاع الصحي بإمارة دبي».
من جانبه، قال خليفة عبد الرحمن باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية: «إن انضمام هذه الدفعة الجديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى دبي الصحية هو إنجاز إضافي هام لـ (دبي الصحية)، ونحن على ثقة بأن تفاني أفراد هذه الدفعة وشغفهم في تقديم الرعاية الصحية سيعزز خدماتنا في رعاية المرضى، أسوة بجميع العاملين في هذا القطاع الإنساني. كما نفخر بالتزامنا بتوفير وبناء بيئة عمل حاضنة تسهم في بناء الخبرات والكفاءات وقادرة على تحقيق استدامة التطور لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة».

دبي
مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
التمريض
الرعاية الصحية
القطاع الصحي
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