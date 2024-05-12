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«أبوظبي للزراعة فحص دوري لـ«صحة النبات»

«أبوظبي للزراعة فحص دوري لـ«صحة النبات»
13 مايو 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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مبادرات ومشاريع وبرامج عدة، تنفذها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للحفاظ على صحة النبات،  لضمان استدامة القطاع الزراعي، وبمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام، عززت «الهيئة» جهودها ومبادرتها  للحفاظ على صحة النبات، ومن بينها الفحص الدوري للمحاصيل الزراعية، من خلال الزيارات الإرشادية الفنية الدورية لمزارع أبوظبي، والمكافحة المتكاملة للآفات، واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى التوعية والتثقيف لأصحاب المزارع، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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